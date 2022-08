Cuisine : recette de salade de pomme de terre aux œufs durs

Vous êtes fatigués de prendre chaque fois les même types d’entrées. Eh oui, nous vous proposons une recette froide de salade de pomme de terre aux œufs durs.

Voici pour vous une recette de salade de pommes de terre, simple et très onctueuse. Tellement délicieux avec son assaisonnement, vous allez aimer.

Ingrédients

Des pommes de terre

Des petits pois et carottes surgelés

Des œufs durs

De la laitue

Des tomates fraîches en dé

Un oignon coupé en dé

Mayonnaise

Une cuillère à café de poivre

Deux gousses d’ail râpées

Une cuillère à soupe de vinaigre

Sel

Un peu d’huile

Préparation

Epluchez et lavez les pommes de terre. Coupez-les en dés et faites-les bouillir entières dans une cocotte ou une grande casserole avec un grand volume d’eau pendant 10 à 15 minutes environ selon leurs tailles, jusqu’à ce qu’elles soient tendres.

Faîtes cuire les œufs durs. Une fois cuits, refroidissez-les en les passant sous l’eau froide ou en les plongeant dans un saladier d’eau froide et de glaçons. Écalez-les et coupez-les en morceaux de taille moyenne.

Mettre une marmite au feu avec de l’eau et du sel, ajoutez les légumes surgelés et les pommes de terre. Laissez au feu durant 7 mn et égouttez-les.

Ensuite, faites le mélange de pommes de terre, petits pois, carottes, tomates fraîches et oignons coupés en dé, œufs durs en cubes, ajoutez le poivre, ail râpé, la mayonnaise, sel , une cuillère à soupe de vinaigre, un peu d’huile. Bien mélanger l’ensemble et servez avec la laitue.