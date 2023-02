Cuisine: placer sa planche à découper au réfrigérateur aide à résoudre ce problème courant

Qu’elle soit en plastique, en bois ou en tout autre matériau, la planche à découper est sujette à une controverse : son hygiène ! Découvrez comment bien l’utiliser, en toute sécurité…

Pour manger sainement, il est important d’avoir une cuisine propre. Les planches à découper sont pratiques quand vient le temps de couper les légumes, de hacher l’ail finement ou de trancher les darnes de saumon. Par contre, si elles ne sont pas bien entretenues, les planches à découper peuvent devenir un refuge pour les bactéries nuisibles, comme E. coli et Salmonella, et provoquer une infection d’origine alimentaire (empoisonnement alimentaire). Prenez soin de vos outils de cuisine et suivez les recommandations sur la salubrité des planches à découper présentées ci-dessous pour rester en bonne santé.

Vous ne jurez que par votre planche en bois qui vous facilite la vie dès que vous rentrez en cuisine ? On vous comprend très bien, il est effectivement difficile de s’en passer. Mais, mine de rien, avec vos prouesses culinaires, elle en voit de toutes les couleurs. Il est donc essentiel d’en prendre grand soin. Sauf qu’il faut l’avouer, nous avons plutôt tendance à la rincer furtivement et à la remettre à sa place, avant le prochain emploi. A force d’usure, dites-vous qu’elle n’est plus aussi hygiénique que vous le pensiez. Observez-la de plus près : vous voyez ces petites fissures, ces taches tenaces et cette zone décolorée ? Sachez que c’est une alerte rouge ! La profusion des liquides absorbés et les résidus d’aliments séchés sont un environnement particulièrement propice aux champignons et de bactéries. Oui, même si elle a l’air propre à l’œil nu, avec une loupe vous risqueriez d’être choqué !

Le danger dans l’histoire, c’est qu’à chaque fois que vous en usez, vous transférez ces microbes dans les aliments que vous préparez. Et c’est votre santé qui trinque ! Voilà pourquoi, il est essentiel de prendre certaines précautions de base.

Quelles sont donc les précautions de base à prendre ?

Ces dernières passent, bien-sûr, par un nettoyage profond et adéquat. Mais pas seulement. Car, même après avoir été frottée et lavée soigneusement (avec de l’eau tiède et du liquide vaisselle), l’humidité qui touche le bois durant le lavage va attirer les bactéries. Pour stopper leur développement, la basse température est une solution très efficace. Par conséquent, les cuisiniers ont une petite astuce très perspicace : ils rangent les planches en bois au congélateur. Le froid va empêcher la croissance des micro-organismes à la surface et à l’intérieur de l’ustensile.

Par ailleurs, avant de mettre vos planches au réfrigérateur, pensez à les frotter avec du jus de citron, qui aura la double mission de les désinfecter et de les désodoriser.