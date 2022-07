Cuisine : l’astuce pour éviter que les œufs se cassent facilement durant la cuisson

Lors de la cuisson des œufs, il arrive parfois que la coque se fissure. Le blanc d’œuf s’éparpille alors dans l’eau et on se retrouve avec une œuvre d’art au lieu d’un œuf bien dur et ovale. Pour alors palier à ce désagrément, nous vous proposons dans cet article, des astuces simples et efficaces.

Vous vous demandez souvent pourquoi vos œufs se cassent lorsque vous les faites cuire ? La raison principale découle du changement de température. En effet, beaucoup de personnes commettent l’erreur de sortir les œufs du frigo et de les mettre aussitôt dans l’eau bouillante. Or c’est mauvais. Il est conseillé de les sortir du réfrigérateur à l’avance pour les laisser se réchauffer un peu.

Si vous préparez des œufs durs, vous pouvez les mettre en toute sécurité dans l’eau froide et allumer la cuisinière. Malheureusement, cette méthode ne fonctionnera pas lorsque vous faites bouillir des œufs à la coque. Leur temps de cuisson est si court qu’il faut les mettre directement dans de l’eau bouillante.

Par ailleurs, une autre façon d’empêcher vos œufs de se fissurer pendant la cuisson est d’ajouter une cuillère à soupe de vinaigre, ou de jus de citron à l’eau. En raison de leur pH, ils vont ramollir un peu la coquille, la rendre plus élastique et plus souple. Ce qui l’empêchera de se casser facilement.