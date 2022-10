Cuisine : découvrez la technique pour presser du jus de citron sans couper le fuit en 02

L’on fait recours au jus de citron dans la réalisation de plusieurs plats, surtout pour assaisonner certaines recettes de poissons ou de salades. Mais l’extraction du jus est souvent difficile, quand l’on ne fait pas recours à un presse-agrumes ou certains ustensiles de cuisine. Découvrez dans cet article, une technique ingénieuse et simple pour y parvenir sans fournir d’efforts.

La plupart du temps, pour extraire le jus de citron, l’on fait souvent recours à un presse-agrume. Or il existe une méthode pour le faire sans difficulté. Voici comment procéder.

Utilisez un objet pointu pour presser le jus de citron

C’est sans doute l’astuce la plus utile pour presser un citron sans le couper en deux. Il suffit de rouler le fruit à plusieurs reprises sur une planche à découper en opérant une légère pression. L’idée est de pouvoir décoller les membranes à l’intérieur pour récupérer plus facilement le jus. Percer ensuite un côté du citron en enfonçant en profondeur un objet pointu comme un cure-dent ou une aiguille. Vous pouvez dès lors récolter le jus de l’agrume en le pressant avec vos mains. Avec cette astuce, le jus de citron sortira avec précision du trou et les pépins resteront à l’intérieur. S’il vous reste un peu de jus à l’intérieur, il est possible de remettre le citron au réfrigérateur. N’étant pas exposé à l’humidité du frigo, il sera mieux conservé.