Cuisine : découvrez 02 astuces pour mieux conserver les carottes pendant longtemps

Légume très apprécié des français, la carotte présente de nombreux bénéfices pour la santé mais possède le désavantage de s’abîmer rapidement. Nous vous livrons des astuces pour conserver des carottes et ainsi en profiter longtemps.

Parce qu’elles sont aussi bonnes pour nos papilles que pour notre santé, les carottes sont, juste derrière les tomates, nos légumes préférés. Vous voulez profiter le plus longtemps possible de leur fraîcheur, de leur saveur et de leur croquant ? Voilà différentes méthodes de conservation des carottes à vous mettre sous la dent.

Conserver les carottes à l’air libre

Vous disposez d’un potager qui vous donne chaque année des carottes par milliers, ou presque ? Dès qu’elles sont sorties de terre, époussetez-les légèrement avec un chiffon, mais ne les passez pas sous l’eau. Coupez les fanes avec un couteau, puis placez les légumes dans une caisse en bois. Déposez cette dernière dans un endroit sombre, comme un cellier, mais surtout pas humide (oubliez la cave !). Si vous n’avez pas de caisse sous la main, préparez vos carottes comme précédemment, sans les laver. Disposez-les dans du sable sec ; sur un sac en papier kraft ; ou encore dans un tonneau tapissé de papier journal et rempli de paille. Quoi qu’il en soit, conservez toujours vos carottes à l’obscurité.

Conserver les carottes au frigo

Le frigo est le lieu parfait pour conserver les carottes pendant 3, voire 4 mois. Pour ce faire, on vous conseille de suivre ces quelques règles très simples. Stocker les carottes immédiatement après que vous les avez récoltées ou achetées. Veiller à ne pas exposer les carottes à la lumière solaire. Couper les fanes des carottes, car elles ont la tendance à retirer l’eau de la racine. Le résultat, c’est que la carotte devient sèche très vite. Mettre les carottes dans un sac hermétique, car le frigo crée une ambiance trop sèche. Ajouter, si vous voulez, un torchon propre dans le sac hermétique, pour qu’il absorbe l’eau des carottes. Si vous n’avez pas un sac hermétique, vos carottes vont quand même persister une ou deux semaines à condition que vous les éloigniez des produits comme les pommes, les poires et les bananes. Ces fruits dégagent du gaz éthylène qui accélère le processus de mûrissement.