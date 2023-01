Cuisine : combinez le sucre et le vinaigre blanc pour de résultats surprenants

Pour le nettoyage des casseroles, l’on fait souvent recours à des produits du commerce, qui sont parfois onéreux. Mais aussi qui ne font pas bon ménage avec l’environnement. Pour palier un peu à ses problèmes, nous vous proposons une recette maison de vinaigre blanc et du sucre.

Le vinaigre blanc appelé aussi vinaigre d’alcool est un véritable allié pour réaliser vos tâches ménagères et ses propriétés nettoyantes sont incontestables. Quant au sucre, il prend le rôle d’un abrasif doux qui va permettre d’éliminer les taches de graisse incrustées. Vous retrouverez ainsi des casseroles propres et brillantes de façon économique. Pour créer votre propre nettoyant avec cette combinaison, il vous faut :

2 cuillères à soupe de sucre en poudre

100 ml de vinaigre blanc

Une tasse d’eau

Diluez le vinaigre blanc dans de l’eau puis ajoutez les deux cuillères à soupe de sucre à la solution et mélangez bien. Vous devez obtenir un mélange bien homogène. Vous pouvez y ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles si vous souhaitez parfumer votre nettoyant naturel.

Prenez ensuite un chiffon propre ou une éponge et imbibez-là de la solution obtenue. Ensuite, frottez délicatement vos casseroles en acier pour les faire briller. Et Hop ! Vos casseroles seront nickels et retrouveront leur brillance d’antan ; elles seront de nouveau comme neuves.