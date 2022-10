Cuisine : cette technique ingénieuse pour avoir la quantité exacte du riz par personne

Le riz est un aliment incontournable chez les enfants, comme chez les adultes. Regorgé de beaucoup de bienfaits, l’on commet souvent l’erreur dans la quantité, lors de sa cuisson. Découvrez dans cet article une astuce ingénieuse pour avoir la quantité exacte.

Régulièrement consommé, le riz est incontournable dans la gastronomie. Il se consomme sous plusieurs formes. Cependant, l’on commet le plus souvent des erreurs lors de la cuisson surtout sur la quantité qui doit suffire un nombre donné de personne. Alors qu’il existe des moyens pour éviter ce genre de désagrément. Suivez les conseils des experts pour évaluer la quantité adéquate selon le nombre d’invité, afin de ne plus gaspiller ou de ne plus laisser vos convives affamés.

Souvent lorsque l’on remplit un bol de riz, visuellement parlant, cela semble dérisoire. L’on est alors convaincus que cette quantité est bien trop minime pour rassasier tout le monde. Non cuits, les grains de riz ne paraissent jamais consistants. Or, une fois dans la casserole, après la cuisson, le volume est beaucoup plus conséquent. Difficile donc de trouver la juste mesure !

Il urge alors de définir le bon dosage par personne afin d’éviter le gaspillage, mais aussi pour que vos convives puissent manger à leur faim. Pour vous éviter une situation gênante ou pour ne plus vous retrouver avec des restes de nourriture, voici le grammage à suivre.

S’il s’agit d’un plat principal, vous devez prévoir environ 60 à 70 grammes de riz non cuit par personne. Cela conviendra notamment si vous comptez préparer du riz à la cubaine ou une paëlla maison. Dans le cas où le riz est utilisé en accompagnement d’une viande, par exemple, vous pouvez réduire la quantité de moitié, à 30 ou 40 grammes par portion. N’oubliez pas qu’au moment de la cuisson, le riz gonfle et peut facilement doubler de volume.

Par ailleurs, si vous ne disposez pas d’un instrument de mesure, vous pouvez recourir à des tasses, sachant que 100 grammes de riz équivalent approximativement à une demi-tasse.