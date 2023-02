Cuisine: ces ingrédients secrets pour rendre tendre la viande de bœuf

L’on peut préférer la viande sous toute ses formes. Mais une chose est sûre : une viande dure et coriace comme une semelle de chaussure, c’est tout, sauf agréable à manger. Pour donc résoudre ce problème, nous vous dévoilons certains ingrédients secrets pouvant vous aider.

Mauvaise qualité, mauvais morceaux ou mauvaise cuisson : il existe plusieurs raisons qui expliquent la dureté d’une viande. Heureusement, il existe aussi plusieurs solutions pour lui faire conserver son moelleux et sa tendresse ! Découvrez ici nos conseils et astuces pour attendrir de la viande facilement.

Sel, bicarbonate de soude ou miel

En roulant votre pièce de viande, dans du gros sel, quelques cuillères de bicarbonate de soude ou dans du miel, vous allez laisser à ces ingrédients le temps d’agir sur les fibres de la viande. Elle sera alors plus tendre après rinçage.

Il est tout à fait possible, aussi, de cuire la viande en croûte avec les mêmes ingrédients. Le principe ? Une cuisson vapeur qui va attendrir même les viandes les plus dures. Bicarbonate de soude, sel et miel en abondance, donneront après un passage par le four, à vos gigots, parties charnues du bœuf, de belles croûtes dorées, dont tout le monde raffole, sauf cette tante, qui se veut plus coriace que la viande ! En revanche, surveillez le temps de cuisson.

L’acidité du citron, ou du vinaigre

L’élément acide est mis en avant ici. Bien entendu, vous n’allez pas chercher des produits chimiques, quoique, dans la cuisine moléculaire… Il vous faut des éléments qui contiennent des acides non abrasifs, plus doux, qui sont cependant capables de pénétrer les fibres musculaires et de les détendre. Le citron, le vinaigre de vin rouge ou de cidre, fera l’affaire. Notez que la tomate, l’ananas ou la papaye sont d’excellents attendrisseurs de viande !

Les ferments lactiques : le lait, la crème, les laitages

Les ferments lactiques contiennent des pouvoirs attendrissants, grâce à leurs fameuses enzymes qui font tant de bien au tube digestif, qui vont venir à bout des viandes les plus dures. Cette technique infaillible consiste donc à tremper votre viande crue dans ces substances nutritives. On ne doit plus voir le moindre centimètre carré de viande, quelle qu’elle soit. Là aussi, le temps joue pour vous : entre 5 à 8 heures, ou une nuit au réfrigérateur.