Cuisine : astuce de génie pour reconnaître un œuf frais et profiter de ses vertus

Vous avez une vieille douzaine d’œufs qui traîne dans le réfrigérateur et vous vous demandez si les œufs sont encore bons? Il existe un truc de grand-mère très simple pour le découvrir. Il s’agit du test de la densité.

Vous est-il déjà arrivé de commencer la préparation d’une recette de dessert et de constater par la suite que l’œuf requis n’était pas dans sa forme la plus adéquate, autrement dit il était gâté? Fort heureusement, il existe une autre technique ingénieuse toute simple pour découvrir si votre produit est d’une fraîcheur incarnée, ou s’il est bon pour la poubelle.

La technique la plus courante pour savoir qu’un œuf est frais consiste à le plonger dans l’eau. Ainsi, s’il est frais, il va couler au fond du verre. En revanche, s’il flotte, il vaudrait mieux le jeter. Toutefois, il existe une autre méthode bien plus pratique qui pourrait vous aider lors de vos courses. Il s’agit d’écouter le son émis par sa coquille quand on frappe légèrement dessus.

Si vous entendez un son clair et distinct, c’est le signe que l’œuf est frais et qu’il peut être consommé sans problème. Par contre, un son plus sourd et plus étouffé indiquera que le produit n’est plus très frais.

En outre, si on secoue un œuf et qu’il fait du bruit d’eau à l’intérieur, c’est le signe qu’il n’est pas bon et qu’il ne faudrait plus l’utiliser en cuisine. Ainsi, il ne vous reste plus qu’à choisir la technique qui vous semble la plus adaptée.

