Cuisine : 07 erreurs à éviter pour être un cordon bleu

Certaines pratiques culinaires amènent souvent des femmes à passer de côté, lorsqu’elles préparent. Découvrez dans cet article, quelques-unes à éviter désormais.

En effet, lors de la cuisson des repas, il y a certaines erreurs qui sont souvent commises et qui ont finalement d’impacts sur le résultat final de cuisine. Pour donc bien préparer et être un cordon bleu, il urge d’éviter ces genres d’erreurs. Retrouvez alors dans cet article, les plus courantes.

Ne pas faire la lecture complète de la recette avant de commencer la préparation

Les recettes cachent parfois des surprises. Il est alors évident de les lire complètement avant de commencer sa préparation. Ceci pour s’assurer qu’on a tout ce qu’il faut.

Faire des substitutions en pâtisserie

La substitution n’est pas trop conseillée quand vous êtes en pâtisserie. Dans d’autres préparations, la substitution est bien possible mais la pâtisserie est comme de la chimie, ce qui fait que les mélanges aléatoires ne fonctionnent habituellement pas. Il vaut mieux respecter la recette quand on est en pâtisserie.

Ne pas goûter au fur et à mesure ce que l’on prépare

Il est préférable de toujours goûter à sa nourriture, chaque fois qu’on ajoute un ingrédient. Car même par maîtrise, vous pouvez mal faire, la quantité d’épice peut être en plus ou en moins, ainsi goûter au fur et à mesure est une panacée.

Faire la différence entre bouillir et mijoter

Mijoter, c’est faire cuire avec réflexion et lentement, laissant voir les petites bulles monter à la surface. Cependant, la chaleur de l’eau doit être plus douce. Par contre, bouillir, c’est chauffer l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne son point d’ébullition soit une température à 100 degrés.

Ne pas espacer ses poêles lors du grillage

Il est préférable d’espacer ses aliments à faire griller dans la poêle ou à faire revenir. Si ces aliments sont d’une quantité extrême, il est aisé de le faire griller dans deux poêles ou à plusieurs fois dans la même poêle. Car la vapeur qui se dégage ne trouve pas de voie pour se dégager et donc les aliments bouillent au lieu de griller.

Ne pas attendre que la poêle soit chaude avant d’en rajouter l’huile ou ce qu’on a à préparer

C’est une des vilaines habitudes qui font que nous préparons très mal. Ce qu’on veut griller risque de se coller à la poêle si on ne le laisse pas chauffer avant d’y mettre l’huile ou d’autres aliments.

Rajoutez des ingrédients en poudre sans les délayer

Il arrive à des moments où on a envie de compléter un ingrédient ou un autre à notre préparation mais on ajoute l’ingrédient en poudre à notre préparation déjà sur le feu puis le résultat est plus dégoûtant et décevant. Ce qu’il convient de faire est de délayer ; une merveilleuse technique plus simple qui marche bien. Alors délayer, c’est faire dissoudre la poudre en manque dans un liquide (eau, huile, lait ; selon la recette).