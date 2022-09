Cuisine: 05 techniques pour freiner le processus d’oxydation d’un avocat

Manger un demi-avocat, garder la seconde moitié pour une prochaine fois, c’est ce que fait beaucoup de personnes. Malheureusement on le retrouve souvent le lendemain tout noirci. Voici les techniques à exploiter pour mieux conserver son avocat.

Il y a plusieurs manières de procéder. Avant de commencer, il faut d’abord remplacer le couteau en métal par des ustensiles plus adaptés à sa conservation. En complément, d’autres astuces peuvent vous aider à garder le fruit intact pendant de longues heures. En voici quelques exemples.

Utiliser un couteau en céramique ou en plastique

Afin de conserver plus longtemps l’apparence de l’avocat, mieux vaut utiliser un couteau en céramique ou en plastique pendant que vous préparez votre plat. En procédant ainsi, vous allez pouvoir garder la fraîcheur de ce fruit plus longtemps même si cela va vous demander plus de temps et d’efforts.

Garder le noyau d’avocat

Cette astuce est particulièrement utile lorsque vous souhaitez conserver la deuxième moitié de l’avocat. Il suffit de laisser le noyau dans la moitié restante et de le recouvrir d’un film alimentaire avant de le placer au réfrigérateur. En procédant ainsi, l’avocat reste intact puisque les principales structures cellulaires ne sont pas exposées à l’oxygène.

Le citron

Le citron est la solution idéale pour empêcher la chair de l’avocat de noircir. Pour cela, il suffit de frotter la partie en contact avec l’air avec un citron coupé en deux. L’acide citrique contenu dans cet agrume va permettre de freiner le processus d’oxydation et préserver la couleur de l’avocat. Complétez cette opération en recouvrant l’avocat d’un film étirable puis conservez-le au réfrigérateur pour une durée ne dépassant pas deux jours.

Badigeonner la chair de l’avocat avec de l’huile d’olive

Si vous ne souhaitez pas retrouver le goût du citron dans vos plats, optez plutôt pour l’huile d’olive qui est une excellente alternative au citron. En badigeonnant la chair, celle-ci va créer une sorte de barrière protectrice empêchant l’oxygène de pénétrer à l’intérieur et noircir la chair. Après avoir appliqué l’huile d’olive, il est possible de conserver l’avocat dans une boîte hermétique au frigo pendant seulement deux jours.

Placer l’avocat dans un récipient d’eau froide

Avant de consommer votre fruit, il est toujours utile de plonger une moitié dans un récipient d’eau froide. En procédant ainsi, le fruit ne pourra entrer en contact avec l’oxygène ce qui aidera votre fruit à conserver sa couleur verte plus longtemps. Seule condition : la moitié de l’avocat doit être consommée dans les heures qui suivent.

Après avoir pris connaissance de ces quelques conseils pratiques, vous allez pouvoir consommer tranquillement l’avocat et profiter pleinement de sa saveur subtile. Il est à noter que ce brunissement n’est pas propre aux seuls avocats. D’autres fruits comme la pomme, la poire, la banane, la pêche et les pommes de terre sont également sensibles à l’oxydation une fois coupés en deux.