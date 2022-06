Cuisine: 05 techniques pour éviter que vos spaghettis ne collent

Les pâtes sont parmi les aliments les plus consommés dans le monde. Mais, après les avoir fait cuire dans l’eau bouillante et les avoir égouttées, les pâtes ont parfois tendance à se coller entre elles ce qui gêne considérablement leur dégustation. Voici donc pour vous quelques astuces pour qu’elles ne collent plus.

Tellement adulées dans le monde, les pâtes ne sont quand même pas faciles à préparer. Mal cuites, elles ont tendance à coller entre elles, ce qui a pour effet de les rendre plus difficiles à travailler, et à déguster. Alors, comment en finir une fois pour toutes avec ce problème ? Découvrez quelques techniques dans cet article.

1.Comptez 1 litre d’eau pour 100 g de pâtes

Pourquoi autant d’eau ? Parce que les pâtes ont besoin de flotter pour se réhydrater, pour ne pas coller et pouvoir cuire de façon homogène. Si la quantité d’eau est insuffisante, les pâtes risquent de mal cuire et d’attacher au fond de la casserole.

2.Portez le choix sur une grande et large casserole

Choisissez une large casserole avec les bords hauts, dans laquelle les pâtes pourront flotter aisément dans l’eau bouillante, sans être trop serrées. Il est important que la casserole ait deux poignées, afin d’assurer une meilleure prise au moment d’égoutter les pâtes.

L’eau ne doit pas dépasser les 3/4 de la hauteur de la casserole pour ne pas déborder lors de la cuisson.

Le couvercle n’est pas indispensable : généralement on cuit les pâtes sans couvercle pour pouvoir les remuer plusieurs fois pendant la cuisson et éviter les débordements

3.Salez l’eau

Il est important de saler l’eau au moment de l’ébullition et en attendant que l’ébullition de l’eau reprenne avant d’y verser les pâtes.

Saviez-vous que le sel retarderait le moment de l’ébullition de l’eau. Ajouter le sel au bon moment va lui permettre de bien pénétrer au cœur des pâtes.

4.Respectez le temps de cuisson

En respectant le temps de cuisson indiqué sur le paquet des pâtes, on va cuire les pâtes parfaitement “al dente” (à la dent en italien). Cela veut dire que “sous la dent” les pâtes doivent être tendres à l’extérieur et encore un peu craquantes à l’intérieur. C’est ce point de cuisson qui donne aux pâtes leur bonne tenue et les empêche de coller.

Une surcuisson rend les pâtes moins digestes et risque de les faire coller.

5.Remuez régulièrement les pâtes

Au cours de la cuisson, le geste qui sauve est de remuer régulièrement les pâtes. Surtout dans les premières minutes, car c’est là où elles risquent de se coller au fond.