Cuisine: 05 erreurs à éviter pour ne pas abîmer vos poêles antiadhésives

Poêles, casseroles et autres sont des incontournables dans la cuisine. Cependant, certains gestes peuvent abîmer votre batterie de cuisine. Alors, pour assurer une longue durée de vie à vos ustensiles de cuisine, et notamment à la précieuse poêle antiadhésive, découvrez les erreurs à éviter.

Les poêles sont très appréciées en cuisine car, en plus d’être adaptées à la cuisson avec très peu de matière grasse, elles nous aident à cuire sans effort tout type d’aliment sans qu’il ne colle au fond. Elles sont certes très utiles et faciles à manipuler, mais, comme toujours, il faut les utiliser de la bonne manière et veiller à ne pas les abîmer pour ne pas risquer d’éliminer le revêtement antiadhésif et devoir ensuite les jeter. Voici quelques erreurs à éviter pour avoir des poêles toujours efficaces et cuisiner en toute sécurité.

Ne pas répartir l’huile sur le poêle

Une poêle antiadhésive brûlée peut être abîmée. Elle reste un objet délicat qui demande à être manipulé avec précaution lors de son utilisation et son nettoyage. Le conseil est simple : éviter de mettre l’huile dans la poêle sans la répartir uniformément. Versez une noisette d’huile au fond de l’ustensile de cuisine puis utilisez un petit pinceau pour l’étaler sur la surface lisse de la poêle. De cette manière, vous n’aurez plus à faire face aux problèmes de brûlure. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il faut laisser la poêle antiadhésive trop longtemps sur le feu !

Ajouter l’huile au mauvais moment dans la poêle antiadhésive

S’il est d’usage de réchauffer en premier la poêle sur la table de cuisine avant d’ajouter l’huile ou le beurre, cela diffère pour les ustensiles antiadhésifs. En effet, l’ajout devrait se faire sur une surface encore froide. D’une part, l’effet antiadhésif de la poêle est amélioré par l’huile avant que les aliments ne puissent l’absorber. D’autre part, plusieurs poêles antiadhésives chauffées sans huile ou beurre sont susceptibles de dégager des fumées potentiellement nocives.

Faire chauffer la poêle antiadhésive en utilisant une chaleur élevée

Si vous voulez protéger la surface antiadhésive de la poêle, il faut la faire chauffer à feu moyen ou faible. Il est également conseillé de se référer au manuel du fabricant pour connaître la température maximale recommandée avant d’utiliser la casserole ou la mettre au four. Cela permet d’éviter d’abîmer l’objet et de rencontrer d’éventuels incidents. Mais si vous n’êtes pas sûrs si l’ustensile va au four, il vaut mieux être prudent en évitant d’y mettre vos poêles antiadhésives. Privilégiez pour cela les casseroles en acier inoxydable qui peuvent aller au four ou encore les casseroles en fonte.

Mauvaise utilisation d’une éponge pour nettoyer une poêle antiadhésive

Le nettoyage de la poêle antiadhésive est un critère important pour prolonger sa durée de vie. Pour la nettoyer correctement, utilisez le côté doux de l’éponge, des chiffons en microfibres et des brosses douces avec du liquide-vaisselle. En revanche, on évite les tampons à récurer, l’éponge en laine d’acier et tous les produits abrasifs de ce type. Il est également recommandé de privilégier le lavage à la main pour les casseroles plutôt que le lave-vaisselle. Alors que ce dernier peut les nettoyer efficacement, il fait aussi perdre leurs propriétés antiadhésives.

Utilisation de mauvais ustensiles de cuisine en manipulant la poêle antiadhésive

Certains ustensiles ne doivent pas toucher la surface antiadhésive de la poêle afin de ne pas la rayer. Il faut donc éviter les objets tels que l’argenterie et tout autre objet en acier inoxydable. Privilégiez donc les cuillères et les spatules thermorésistantes et en bois.

Par ailleurs, en adoptant les mesures décrites dans l’article, vous contribuez à améliorer considérablement la durée de vie de votre poêle antiadhésive.

