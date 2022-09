Cuisine : 04 astuces pour rattraper un plat trop salé

Malgré que vous ayez l’art de la cuisine, vous pouvez parfois commettre une erreur et rendre votre plat immangeable en ajoutant trop de sel. Voici comment rattraper un plat trop salé que vous avez du temps à mijoter.

Si vous aimez cuisiner chez vous et vous faire plaisir avec de bons petits plats, le sel demeure le condiment nécessaire pour relever le goût de vos aliments à condition de ne pas en abuser. Malheureusement, si vous versez beaucoup trop de sel, il est possible que votre plat soit immangeable. Pour éviter le gaspillage alimentaire, vous pouvez suivre ces quelques astuces, pour récupérer votre plat.

Pâtes ou du riz trop salés

Pour sauver des pâtes ou du riz trop salé, vous pouvez changer l’eau de cuisson. Egouttez votre plat de pâtes ou de riz puis remettez-les à cuire dans une casserole d’eau non salée. Vous pourrez continuer la cuisson de vos féculents cuits à l’eau et les manger sans le surplus de sel.

Soupes et des sauces trop salées

Si vous avez mis trop de sel dans votre soupe ou dans une sauce que vous avez mis du temps à préparer, vous pouvez les rattraper grâce à ce conseil. Utilisez un quignon de pain rassis pour retirer le surplus de sel dans votre soupe ou sauce. Plongez un morceau de pain sec dans votre plat et mixez-le à nouveau, le pain devrait absorber une quantité de sel qui rendra votre plat plus appréciable. Vous pouvez aussi utiliser une pomme de terre crue que vous ajouterez à votre soupe. Laissez bouillir un certain temps avant de la retirer. La patate va ainsi absorber l’excès de sel.

Enfin, vous pouvez utiliser de la crème fraîche ou de la crème de coco pour rattraper une préparation un peu trop salée. Diluez la crème fraîche ou la crème de coco dans votre recette pour atténuer le goût trop salé.

Plats mijotés trop salés

Vous êtes en cuisine et vous goûtez l’un de vos plats que vous êtes en train de préparer. Malheureusement, vous avez peut-être eu la main un peu lourde sur le sel et votre plat n’a pas le goût attendu. Pour le rattraper et sauver votre plat trop salé, utilisez une pomme de terre. Selon la taille de votre plat, épluchez une ou plusieurs pommes de terre, découpez-là en rondelles de 5 millimètres environ. Placez au fond de votre plat salé durant toute la durée de la cuisson. Retirez-les à la fin de la cuisson mais ne consommez pas les pommes de terre qui devraient avoir absorbé le surplus de sel.

Utiliser du sucre pour atténuer le sel d’un plat trop salé

Pour éliminer le surplus de sel dans l’un de vos plats cuisinés, vous pouvez utiliser un morceau de sucre. Pour cela, plongez ce dernier dans le plat salé ; il devra absorber le sel et vous pourrez manger votre plat en vous faisant plaisir.