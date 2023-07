- Publicité-

Dans un effort pour renforcer leurs relations bilatérales, Cuba et la Biélorussie ont exprimé leur volonté d’approfondir leurs liens économiques et commerciaux. Lors de la visite du ministre des Affaires étrangères biélorusse, Sergueï Aleïnik, à La Havane, les deux pays alliés de Moscou ont souligné leur engagement commun envers une politique extérieure cohérente.

Lors de sa visite à La Havane, Sergueï Aleïnik, ministre des Affaires étrangères de la Biélorussie, a eu une rencontre fructueuse avec le vice-président cubain, Salvador Valdés. Au cours de leur entretien, les responsables ont exprimé leur satisfaction concernant la dynamique positive des relations économiques et commerciales entre leurs deux nations. Ils ont également souligné l’importance de renforcer ces liens dans les années à venir.

En effet, Cuba et la Biélorussie partagent une histoire commune de coopération et d’amitié, en particulier en tant qu’alliés de longue date de Moscou. Leurs valeurs communes et leurs intérêts mutuels ont contribué à la création d’un partenariat stratégique solide, qui s’étend désormais à plusieurs domaines, y compris l’économie et le commerce.

Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a exprimé sa volonté d’approfondir cette coopération économique, soulignant l’importance de développer des projets conjoints dans divers secteurs, tels que l’énergie, l’agriculture, les technologies de l’information et les infrastructures. Ces initiatives permettraient non seulement de stimuler les économies des deux pays mais également de renforcer leur indépendance économique dans un contexte géopolitique complexe.

Outre les aspects économiques, les dirigeants ont souligné l’alignement de leurs positions en matière de politique étrangère. La Havane et Minsk partagent des principes communs de souveraineté nationale, d’indépendance et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Cette cohérence renforce leur partenariat, créant ainsi une base solide pour des actions concertées sur la scène internationale.

La rencontre entre Sergueï Aleïnik et Salvador Valdés à La Havane marque un nouveau chapitre prometteur dans l’histoire des relations entre Cuba et la Biélorussie. En renforçant leurs liens économiques et en consolidant leur unité sur les questions internationales, les deux pays s’efforcent de renforcer leur indépendance économique et de promouvoir leurs intérêts communs.