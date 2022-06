Cristiano Ronaldo et Binance signent un partenariat exclusif

Binance, le premier fournisseur mondial d’écosystème de blockchain et d’infrastructure de crypto-monnaie, a annoncé jeudi avoir lancé un partenariat NFT exclusif et pluriannuel avec Cristiano Ronaldo, « l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais joué au football ».

Grâce à ce partenariat, Binance lancera une campagne mondiale visant à donner aux fans de Ronaldo une introduction au Web3 avec un point d’entrée convaincant dans le monde des NFT.

Cristiano Ronaldo et Binance créeront une série de collections à vendre exclusivement sur la plateforme Binance NFT. La première collection sortira plus tard cette année et présentera des designs créés en collaboration avec la superstar portugaise.

« Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs footballeurs du monde et a transcendé le sport pour devenir une icône dans de multiples industries. Il a constitué l’une des bases de fans les plus dévouées au monde grâce à son authenticité, son talent et son travail caritatif », a déclaré le fondateur et PDG de Binance « CZ » (Changpeng Zhao). «

« Nous sommes ravis d’offrir à ses fans des opportunités d’engagement exclusives pour se connecter avec Ronaldo et posséder un morceau de l’histoire du sport emblématique« .

« Ma relation avec les fans est très importante pour moi, donc l’idée d’apporter des expériences et un accès sans précédent via cette plate-forme NFT est quelque chose dont je voulais faire partie« , a déclaré Ronaldo. « Je sais que les fans vont apprécier la collection autant que moi« .