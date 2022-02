Crise Ukrainienne: l’Australie appelle la Chine à intervenir contre Moscou

Alors que les tensions montent entre la Russie et les occidentaux à propos de l’Ukraine, l’Australie a appelé mardi, la Chine à intervenir en dénonçant les menaces russes contre l’Ukraine, rapporte ABC.

Le Premier ministre australien Scott Morrison, a déclaré que « nous nous attendrions à ce que toutes les nations, tous les gouvernements du monde entier, dénoncent ce qui se passe avec les menaces de violence contre l’Ukraine ». Il a ajouté que « je note que le gouvernement chinois, ainsi que le gouvernement russe, se sont regroupés sur cette question et que le gouvernement chinois n’a pas dénoncé ce qui se passe en Ukraine ».

Scott Morrison a noté que Pékin et Moscou avaient annoncé qu’ils poursuivaient des relations plus étroites alors même que plus de 100 000 soldats russes avaient été envoyés à la frontière ukrainienne. Les occidentaux crient partout que la Russie a pour ambition d’envahir l’Ukraine en massant près de la frontière du pays plus de 100 milles hommes.

Morrison a appelé tous les législateurs fédéraux à se joindre au gouvernement australien pour « exhorter le gouvernement chinois à dénoncer ces actions et à permettre une réponse appropriée par le biais des Nations Unies plutôt que de résister à cela » par le biais de son appartenance au Conseil de sécurité de l’ONU.

Les critiques de Morrison à l’égard de la Chine vont encore mettre à rude épreuve une relation bilatérale en lambeaux entre l’Australie et son plus important partenaire commercial.

L’Australie a subi des représailles commerciales ces dernières années après avoir provoqué la colère de Pékin avec des actions qui incluent l’interdiction de l’ingérence étrangère secrète dans la politique intérieure, l’interdiction du géant chinois de la technologie Huawei de grands projets d’infrastructure et l’exigence d’une enquête indépendante sur les origines de la pandémie de COVID-19.