Crise Rwanda – RDC: Nicolas Sarkozy en mission diplomatique à Kinshasa

L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, s’est rendu à Kinshasa ce 22 mars pour rencontrer le président congolais, Félix Tshisekedi, dans le but d’établir un canal de communication entre celui-ci et le président rwandais, Paul Kagame. Cette mission diplomatique intervient dans un contexte de tensions entre les deux pays.

Nicolas Sarkozy a entamé sa visite à Kinshasa où il dînera avec le président Félix Tshisekedi ce mercredi 22 mars 2023. Les deux hommes vont échanger sur les enjeux de la région et notamment sur les relations tendues entre le Congo et le Rwanda. Ils vont également discuter des opportunités économiques qui pourraient être développées entre les deux pays.

L’objectif principal de cette visite de Nicolas Sarkozy est de tenter d’ouvrir un canal de discussion entre les présidents congolais et rwandais. Les deux pays ont des relations tendues depuis plusieurs années, notamment en raison de la présence de groupes armés congolais sur le territoire rwandais et des accusations de soutien du Rwanda à ces groupes. Les tensions ont également été ravivées par la décision du Rwanda de fermer sa frontière avec le Congo en 2019.

Nicolas Sarkozy est un ami de longue date de Félix Tshisekedi et les deux hommes ont travaillé ensemble par le passé. En tant qu’ancien chef d’État français, Nicolas Sarkozy bénéficie d’une grande expérience diplomatique et pourrait apporter un plus dans la résolution de la crise qui pollue l’ambiance diplomatique entre Kigali et Kinshasa.