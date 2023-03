Crise humanitaire en RDC: l’Union européenne lance un pont aérien

Face à la situation humanitaire critique dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), l’Union européenne a annoncé le lancement d’un pont aérien humanitaire vers la ville de Goma. Cette initiative s’accompagne d’une aide financière de 47 millions d’euros destinée à couvrir les besoins urgents des milliers de personnes déplacées.

La détérioration de la situation humanitaire dans l’est de la RDC a entraîné le déplacement de plus de 600 000 personnes après l’incursion des rebelles du M23. Près de 240 000 personnes vivent dans des camps temporaires près de la périphérie de Goma. Le « Mouvement du 23 mars », une ancienne rébellion de Congolais tutsi soutenus par le Rwanda et l’Ouganda, a repris les armes fin 2021, accusant Kinshasa de ne pas avoir respecté ses engagements.

Dans ce contexte, l’Union européenne a décidé de mettre en place un pont aérien humanitaire avec le soutien de la France. Ce dispositif permettra l’acheminement des aides humanitaires, telles que des fournitures médicales et alimentaires, en coopération avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres partenaires humanitaires. La Commission européenne a également débloqué plus de 47 millions d’euros pour répondre aux besoins urgents de milliers de personnes déplacées.

Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič, a affirmé que l’Union européenne était prête à mobiliser tous les moyens nécessaires pour soutenir les travailleurs humanitaires, y compris la logistique et l’aérien, afin de répondre aux besoins de la population en RDC.

Au moins 27 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire grave en RDC, en raison de l’escalade de la violence, des conflits et de l’instabilité dans l’est du pays et des déplacements internes massifs.