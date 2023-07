Crise au Soudan: le Togo en quête d’un compromis pour la paix

- Publicité-

Le Togo a initié des consultations entre les différentes parties prenantes à la crise soudanaise dans l’objectif d’aboutir à un terrain d’entente favorable au retour au calme et à la quiétude nationale.

La capitale togolaise abrite depuis dimanche 23 juillet, des consultations entre toutes les parties impliquées au Darfour (Soudan). Les assises, qui durent deux jours, sont à l’initiative de la diplomatie togolaise.

D’après les services de la présidence du Togo, l’objectif est de réunir dans un même cadre de discussion, politiciens, activistes, universitaires, membres de la société civile et autres leaders du Darfour, afin de trouver un compromis face au conflit qui s’enlise dans le pays et à la nouvelle crise humanitaire.

Trouver une solution négociée

Pour le Togo, qui dispose d’une longue expérience en matière de médiation, il s’agit d’aider à trouver rapidement une solution négociée, dans le même sens que les initiatives déployées par la communauté internationale : “La réunion de Lomé ne remet pas en cause les discussions de paix menées actuellement par l’Arabie Saoudite, les États-Unis, les Nations Unies et les efforts en cours de l’IGAD (groupe régional d’Afrique de l’Est) et des pays voisins”, a d’ailleurs expliqué le ministre des affaires étrangères, Robert Dussey cité par un communiqué de la présidence.

Pour rappel, le Soudan est secoué depuis plus de quatre mois par des affrontements entre des paramilitaires et les troupes régulières. Les combats, qui ont déjà causé plus de 3.000 morts selon l’ONU, ont également fait plus de trois millions de déplacés et de réfugiés.