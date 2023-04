Crise au Soudan: le président tchadien Mahamat Idriss Deby appelle au dialogue

- Publicité-

Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby, a pris l’initiative d’intervenir dans la crise soudanaise en appelant au dialogue entre les parties en conflit. Les combats armés qui ont éclaté depuis samedi dernier opposent l’armée régulière soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide, faisant craindre une escalade de la violence.

Le président tchadien a communiqué par téléphone avec le chef du Conseil de souveraineté transitoire soudanais, Abdel Fattah al-Burhan Abdel Rahman, ainsi qu’avec le vice-président du conseil, Mohamed Hamdan Dogolo (Hemeti), pour les appeler à privilégier la voie du dialogue et à cesser les hostilités. Mahamat Idriss Deby a exprimé sa préoccupation quant aux souffrances inutiles subies par la population soudanaise à la suite de cette crise.

Depuis trois jours, les affrontements armés ont lieu dans plusieurs villes soudanaises, notamment à Khartoum, où l’armée régulière et les forces paramilitaires s’accusent mutuellement d’avoir commencé les hostilités. Les tensions entre l’armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide se sont accentuées ces derniers mois, en raison de désaccords autour du processus d’intégration de ces derniers au sein de l’armée régulière.

L’appel au dialogue du président tchadien est un signal positif dans cette crise soudanaise qui suscite de vives inquiétudes. Les observateurs internationaux et les organisations de défense des droits de l’homme appellent également les parties en conflit à privilégier le dialogue et à résoudre pacifiquement les différends. La communauté internationale doit soutenir les efforts visant à mettre fin aux violences et à la souffrance de la population soudanaise.