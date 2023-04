Crise au Soudan: le G7 exige la fin immédiate des combats

- Publicité-

Les chefs diplomatiques des pays du G7 ont appelé mardi, à un arrêt « immédiat » des affrontements en cours au Soudan, où des centaines de personnes ont perdu la vie dans les conflits entre l’armée régulière et les forces paramilitaires. Les ministres des Affaires étrangères des principales nations industrialisées ont demandé à toutes les parties de mettre fin à la violence, de réduire les tensions et de rétablir un régime civil dans le pays.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont exprimé leur préoccupation quant à la situation au Soudan, où les affrontements ont déjà fait des centaines de morts depuis samedi. Dans une déclaration commune, ils ont exhorté toutes les parties impliquées à cesser immédiatement les hostilités et à travailler ensemble pour rétablir un environnement pacifique. Les diplomates ont souligné la nécessité d’un retour à un régime civil, en appelant les autorités militaires à s’engager dans un dialogue constructif avec les représentants de la société civile et des partis politiques.

« Nous demandons instamment à toutes les parties de mettre immédiatement fin à la violence, de désamorcer les tensions et de rétablir un régime civil au Soudan», ont déclaré les ministres des Affaires étrangères des principaux pays industrialisés à l’issue de leur réunion au Japon, rapporte l’AFP.

La communauté internationale continue de suivre de près l’évolution de la situation au Soudan. Le G7 a réitéré son engagement à soutenir les efforts visant à rétablir la paix, la stabilité et la démocratie dans le pays. Les ministres ont également appelé la communauté internationale à faire preuve de solidarité avec le peuple soudanais dans ces moments difficiles. Selon un bilan provisoire de l’ONU, plus de 180 morts et 1 800 ont été blessés lors des combats entre les deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir au Soudan.