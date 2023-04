Crise au Soudan: la France appelle à l’armistice pour protéger les citoyens

- Publicité-

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé les parties en conflit au Soudan à accepter l’armistice immédiatement pour mettre fin aux combats qui menacent la sécurité des citoyens. La France a également exprimé son soutien aux efforts régionaux et internationaux visant à désamorcer l’escalade de violence dans le pays.

Dans un tweet, Catherine Colonna a déclaré avoir discuté de la crise au Soudan avec ses homologues égyptiens et émiratis. Elle a souligné que la France suivait personnellement la situation des ressortissants français dans le pays et a appelé les protagonistes à cesser les hostilités et à assurer la protection des civils.

La cheffe de la diplomatie française a également informé que le Conseil de sécurité de l’ONU s’était réuni en « consultations urgentes » sur le Soudan. La France a appelé à une cessation des hostilités, au respect de la trêve humanitaire ainsi qu’au soutien des efforts régionaux et internationaux visant à désamorcer l’escalade.

Depuis le début des combats entre l’armée et les Forces paramilitaires de soutien rapide dans plusieurs villes du pays, la situation au Soudan est tendue. Ces forces ont été formées en 2013 pour soutenir les forces gouvernementales dans leur lutte contre les mouvements armés rebelles dans la région du Darfour, avant d’assumer des missions de lutte contre la migration irrégulière aux frontières et le maintien de la sécurité. Les récents affrontements ont conduit l’armée à qualifier ces forces de « rebelles ».

Face à cette situation de plus en plus critique, la France appelle les parties en conflit à faire preuve de retenue et à accepter l’armistice immédiatement pour protéger les citoyens. L’Hexagone a aussi déclaré qu’elle continuera de suivre de près l’évolution de la situation et de travailler avec ses partenaires régionaux et internationaux pour contribuer à une solution pacifique et durable au Soudan.