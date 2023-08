Crise au Niger: le Pape Francois ajoute sa voix à l’appel international

- Publicité-

Le pape François a exprimé sa préoccupation quant à la situation au Niger, où les militaires ont pris le contrôle du pays en juillet. Il a appelé à une résolution diplomatique de la crise et a souligné l’importance d’une solution pacifique pour le bien de tous.

Le pape François, leader de l’Église catholique, a ajouté sa voix à l’appel international en faveur d’une solution pacifique à la crise qui sévit au Niger depuis la prise de pouvoir par les militaires à la fin du mois de juillet. S’exprimant après la prière hebdomadaire de l’Angélus, le pontife âgé de 86 ans a exprimé son inquiétude quant à la situation dans ce pays d’Afrique de l’Ouest et a soutenu l’appel des évêques en faveur de la paix et de la stabilité dans la région du Sahel.

Le pape François a exhorté la communauté internationale à intensifier ses efforts pour trouver une solution diplomatique et pacifique à la crise en cours. Par le biais de la prière, il a montré son soutien aux initiatives visant à ramener la stabilité au Niger et à garantir le bien-être de sa population. Le Sahel, région déjà confrontée à des défis sécuritaires et humanitaires, ne peut se permettre de voir sa stabilité encore davantage compromise.

Depuis le 26 juillet, lorsque des militaires ont renversé le président Mohamed Bazoum, le Niger a été confronté à une période d’incertitude politique et d’instabilité. Cette prise de pouvoir a marqué le quatrième coup d’État en Afrique de l’Ouest depuis l’année 2020, soulignant les défis persistants en matière de gouvernance et de stabilité dans la région.