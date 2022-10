Crise à N’Djamena: la communauté d’Afrique centrale se réunit sur le Tchad

Après de violentes manifestations qui ont fait de nombreux morts et blessés dans plusieurs villes du Tchad, la communauté d’Afrique centrale se réunit sur le Tchad, ce mardi 25 octobre 2022.

Les dirigeants de Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), ont annoncé un sommet extraordinaire pour ce mardi 25 octobre 2022. Prévu pour se dérouler à Kinshasa, la réunion de la CEEAC va se pencher sur la situation sociopolitique du Tchad, marquée par de violentes manifestations.

A l’issue de cette réunion, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) va désigner un médiateur pour le Tchad, qui souhaite notamment avoir le soutien de la CEEAC. Le président de la transition Mahamat Idriss Deby prendra part en personne à cette réunion pour non seulement demander le soutien des pays voisins, mais aussi et surtout, justifier la répression des manifestants qui a fait une cinquantaine de morts, la semaine dernière.

Le week-end dernier, une mission de la Commission de la CEEAC était à N’Djamena pour s’imprégner de la situation. Dans son communiqué, le président de cette mission, Gilberto da Piedade Verissimo a appelé les acteurs politiques et sociaux tchadiens à faire preuve de la plus grande retenue et de privilégier les modes pacifiques de résolution des différends politiques.

Le calme à N’Djamena

Le gouvernement tchadien, a annoncé jeudi dernier, un bilan d’une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés. « Depuis le matin de ce vendredi 21 octobre 2022, on observe un calme apparent à N’Djamena. Les forces de l’ordre sont toujours présentes dans les artères stratégiques de la capitale et prêtes à réagir face à d’éventuelle mobilisation« , a déclaré une source à BENIN WEB TV, le vendredi 21 octobre 2022.

Plusieurs partis politiques et coalitions de la société civile ont appelé à des manifestations le 20 octobre au Tchad pour protester contre la prolongation de la période de transition à deux ans. Ces derniers exigent du président de la transition Mahamat Idriss Deby de remettre le pouvoir à un civil, conformément à sa promesse, au terme d’une transition de 18 mois, qui a pris fin le 20 octobre dernier.