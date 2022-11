Crise à l’Est de la RDC: Uhuru Kenyatta désigné facilitateur de l’EAC

Les chefs d’État des pays membres de la communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une solution politique comme seule voie durable vers la sécurité dans l’est de la RDC et ont souligné la nécessité de l’inclusivité à travers la participation de toutes les parties prenantes au processus politique.

A l’issue d’une réunion des chefs d’Etat de l’EAC en marge de la COP27 à charm el-cheikh en Égypte, l’ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a été désigné pour mener les négociations politiques devant permettre la fin de la crise sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) où l’armée fait face à une centaine de groupes armés.

Selon le communiqué final de la réunion, l’EAC a pris note que le quartier général de la force régionale conjointe de la communauté de l’Afrique de l’Est pour l’Est de la RDC « a été créé à Goma (chef-lieu de la province du Nord – Kivu) et que le commandant [de nationalité kenyane] a été nommé. Il assume ses fonctions ». Elle a décidé que « chaque état partenaire déploiera un officier de liaison au quartier général de la force pour soutenir le centre de commandement régional ».

A l’issue de ce sommet, les chefs d’État ont félicité le Burundi, le Kenya et l’Ouganda « qui ont déjà déployé des forces conformément au cadre convenu » et ont exhorté le Soudan du Sud qui prévoit de déployer 750 soldats « à terminer le déploiement ». Le Rwanda, l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie ont promis de contribuer au « fonds spécial » de la communauté pour « la mise en œuvre du processus de paix » et l’opérationnalisation de la force régionale.