Crimes de guerre à Boutcha: Zemmour demande qui va aller chercher Vladimir Poutine ?

Je l’avais dit depuis le début : les Russes, quand ils sont en guerre, sont capables des pires horreurs et de la violence la plus folle, a déclaré le candidat à la présidentielle française, Eric Zemmour, sur Franceinfo, le lundi 4 avril 2022.

Au micro de franceinfo lundi, le polémiste et homme politique français d’extrême droite, Eric Zemmour, a jugé « criminel et infâme » le massacre de civils imputé aux forces russes à Boutcha, en Ukraine. Pour Zemmour, si les faits sont avérés, c’est un crime de guerre. « Si ce qu’on voit est avéré et que ce sont les troupes russes qui l’ont fait, évidemment que c’est un crime de guerre, a poursuivi Eric Zemmour. C’est salir l’image de la Russie, c’est horrible. »

Dans sa déclaration, Zemmour se veut être plus sérieux, disant ne voir pas comment on pourrait faire payer à Poutine ses actes en cas de crime de guerre. « Je ne me gargarise pas de mots, a-t-il lancé. Dire que Vladimir Poutine doit répondre de ses actes devant la Cour pénale [internationale], ce sont des mots. En vérité, qui va aller le chercher ? Il faut être sérieux. C’est un pays nucléaire. »

« On aurait pu éviter cette guerre si les Américains avaient accepté que l’Ukraine ait un statut de neutralité », a enfin estimé le candidat Reconquête! à l’élection présidentielle. Que l’Ukraine se soit elle-même opposée à cette neutralité, par « souveraineté », se heurte selon lui au fait qu’elle « est dépendante de sa géographie », voisine de la Russie.

Les occidentaux ont annoncé vouloir enquêter sur les crimes de guerre de l’armée russe à Boutcha. Pour plusieurs pays européens, l’armée russe est derrière l’hécatombe humaine de cette ville située à quelques kilomètres de Kiev, la capitale de l’Ukraine. D’autres envisagent un mandat d’arrêt international contre Vladimir Poutine qui a ordonné l’offensive contre l’Ukraine. Cependant, la Russie réfute les accusations portées à son encontre et dénonce un montage ourdi de toutes pièces par les occidentaux pour le nuire.

