CRIET: un an de prison ferme requis contre un conducteur de tracteur pour exploitation illégale de kaolin

Un conducteur de tracteur de 29 ans a comparu ce lundi 17 août 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Poursuivi pour exploitation illégale de substance de carrière, le prévenu a plaidé non coupable et imploré la clémence de la juridiction. Selon les informations de Bip radio, ​l’affaire a débuté à Ouinhi à la suite de l’interception d’un camion transportant une cargaison de kaolin, dont le conducteur a pris la fuite.

Sur la base de messages échangés avec ses partenaires, le juge soupçonne le prévenu d’être impliqué dans un système de corruption d’agents de police et des douanes visant à faciliter la circulation illicite des chargements.Lors de l’audience, le ministère public a requis un an de prison ferme et un million de francs CFA d’amende contre l’accusé.

De son côté, la défense a plaidé la relaxe, soutenant que le jeune homme n’était qu’un simple intermédiaire et que le chargement avait été effectué avant son intervention. Invoquant sa charge de famille avec six enfants à nourrir, le prévenu a promis de ne plus récidiver. Le délibéré de la Cour est fixé au 31 août 2026.