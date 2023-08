Crash et mort présumée d’Evguéni Prigojine: Washington fait une déclaration

- Publicité-

Suite au tragique crash d’avion en Russie, dont Evguéni Prigojine est sur la liste des passagers, la Maison Blanche a réagi en indiquant que sa mort ne serait pas une surprise, tout en évoquant les liens avec la situation en Ukraine.

La réaction de la Maison Blanche ne s’est pas fait attendre après l’annonce du crash d’avion en Russie, dans lequel l’entrepreneur controversé Evguéni Prigojine est présumé mort. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a émis une déclaration officielle au nom de l’administration américaine.

« Nous avons vu les informations. Si cela est confirmé, ce ne serait une surprise pour personne. La guerre désastreuse en Ukraine a conduit une armée privée à marcher sur Moscou, et maintenant, semble-t-il, à cela. », a-t-il déclaré. Cette déclaration semble suggérer un lien entre le décès de Prigojine et les événements en Ukraine, notamment les tensions et les conflits qui ont secoué la région au cours des dernières années.

- Publicité-

La mention de « l’armée privée » fait probablement référence aux forces paramilitaires liées à Evguéni Prigojine, souvent associées à des opérations controversées et à des activités en marge de la diplomatie traditionnelle. Cette allusion à une possible implication dans les affaires ukrainiennes souligne la complexité des relations entre la Russie, l’Ukraine et d’autres acteurs internationaux.

Le président Joe Biden a été informé de cet incident tragique, ce qui ajoute une nouvelle dimension aux relations internationales déjà tendues. Alors que les détails entourant le crash d’avion sont encore flous et que les enquêtes sont en cours, l’affirmation selon laquelle la mort de Prigojine ne serait pas une surprise attire l’attention sur les questions de sécurité, de politique et de géopolitique qui entourent cet événement.

Huit corps retrouvés

Selon les secours cités par l’agence russe RIA, huit corps ont été retrouvés en Russie sur le site de l’accident de l’avion privé qui a fait 10 morts. Il n’y a pour l’instant pas eu de confirmation de la présence du chef du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine à bord de cet appareil, malgré le fait que son nom figurait sur la liste des passagers.



Une enquête pour violation de règles de transport aérien a été ouverte en lien avec le crash. Le Comité d’enquête russe a fait savoir que ses spécialistes se sont rendus sur place et que les examens médico-légaux nécessaires seront effectués.