Coupure de courant: la Finlande annonce une aide à l’Ukraine

La Finlande va envoyer des équipements énergétiques à l’Ukraine. Dans une interview accordée au journal finlandais Yle News, le ministre de l’Économie, Mika Lintila, a déclaré que le pays pourrait envoyer un premier lot d’équipements la semaine prochaine.

Après les frappes russes le 23 novembre sur des infrastructures énergétiques, le ministre finlandais de l’Économie, Mika Lintila dit avoir entamé des conversations avec des entreprises finlandaises du secteur de l’énergie « afin de coordonner les efforts pour aider les Ukrainiens ». « Hier, j’ai demandé aux entreprises de faire don d’équipements, et aujourd’hui, les entreprises ont répondu positivement à la demande », a souligné Mika Lintila sur Twitter.

Plus de 6 millions de foyers affectés par des coupures d’électricité

Plus de 6 millions de foyers étaient toujours affectés par des coupures d’électricité en Ukraine vendredi soir, deux jours après des frappes massives russes contre ce pays, selon Volodymyr Zelensky, contre 12 millions mercredi.

Kiev, avec quelque 600.000 foyers privés d’électricité dans la soirée, et sa région, ainsi que les provinces d’Odessa (sud), de Lviv, de Vinnytsia (ouest) et de Dnipropetrovsk (centre-est), sont les plus touchées par les coupures. Le président a appelé les Ukrainiens à économiser l’électricité dans les zones où le courant a été rétabli.