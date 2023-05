Coupe UFOA B U20 2023 (F): Abdoulaye Ouzerou livre l’objectif des Amazones

-Publicité-

Le sélectionneur Abdoulaye Ouzerou et les Amazones enchainent les stages dans le cadre des préparatifs de la Coupe féminine UFOA B U20 qui aura lieu au Ghana. Et le technicien a fixé l’objectif de ses filles pour ce tournoi.

La préparation des joueuses béninoises à pris du retard, et Abdoulaye Ouzerou en est bien conscient. Ils se retrouvent donc dans une course contre la montre où chaque minute compte. « Nous devons profiter de chaque instant qui me reste, car là, il n’y a pas de temps à perdre. Il faut travailler sur tous les aspects avérés. Nous allons jouer sur un terrain distingué, et si nous faisons n’importe quoi lors de ce gala, vous savez très bien que les choses peuvent vite tourner« , a confié l’entraîneur des Amazones U20.

Le temps de préparation est court, mais l’ancien international béninois se réjouit d’avoir un groupe de joueuses déjà en compétition. « Il est vrai qu’une semaine est peu, mais ce n’est pas rien non plus, car en une semaine, on peut accomplir beaucoup de choses. Nous avons la chance d’avoir des joueuses qui semblent toutes être en championnat. C ‘est un avantage d’arriver au championnat avec un bon niveau, et nous allons en profiter pour mettre en place quelque chose« , a déclaré Ouzerou.

Placé dans le groupe A, le Bénin affrontera le Ghana en match d’ouverture, suivi de la Côte d’Ivoire. Ce sont deux adversaires de taille, mais cela n’empêche pas le technicien béninois de rêver avec son groupe. « J’ai dit aux filles que notre objectif est de rester dans la compétition pendant deux semaines, ce qui signifie que nous devons sortir des phases de groupes en étant premières ou deuxièmes. Lorsque vous atteignez les demi-finales, il y a moins de pression. Tout ce qui viendra après cela ne sera que du bonus. Donc l’idée est de remporter au moins un match« , a-t-il conclu. Pour rappel, le tournoi UFOA B U20 (F) aura lieu du 20 mai au 3 juin en terre au pays des Black Stars. Une compétition qualificative pour la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie.

