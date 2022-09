Coupe intercontinentale de futsal: le Maroc décroche le sacre face à l’Iran

Le Maroc a remporté la Coupe intercontinentale de futsal 2022 après sa victoire en finale face à l’Iran (4-3), ce vendredi 16 septembre à Bangkok en Thaïlande.

Le Maroc sur le toit du monde. Les Lions de l’Atlas ont en effet remporté ce vendredi la Coupe intercontinentale de futsal Thaïlande 2022. L’équipe chérifienne a décroché le Graal après sa victoire en finale face à l’Iran (4-3). Un exploit des Marocains qui ont réussi à faire tomber l’une des meilleures équipes au monde dans cette discipline.

L’Iran est en effet au 6è rang au Futsal world ranking, alors que le Maroc figure à la 8e place, selon le dernier classement publié le 4 septembre dernier. Double champion d’Afrique et arabe, le Maroc gravit donc un nouveau palier (sans doute très important) dans cette discipline qui peine toujours à drainer du monde comme le football.

Le résumé de la rencontre

Dominateur et très précis dans les 16 mètres adverses, le Maroc a mis très tôt le pied sur le ballon. Solides défensivement et très disciplinés tactiquement, les poulains de Hicham Dguig ont fini la première période avec un net avantage de 2-0 à la pause. Des superbes réalisations signées Youssef Jaouad et Khalid Bouzid Stitou. Mais, en deuxième période, les Lions ont manqué de concentration et péché par manque de précision, ce qui leur a valu d’encaisser deux buts durant les huit premières minutes de jeu.

Le match va même s’emballer avec des Iraniens de plus en plus dangereux devant les buts du gardien Abdelkrim Anbia, auteur de plusieurs parades pour garder les siens en vie. Malgré ce temps faible, les Marocains vont réussir à reprendre l’avantage au score avec un penalty transformé par Ismail Ouaddouh. Mais en toute fin de partie, les Iraniens vont égaliser pour envoyer les deux équipes en prolongation. Un 2×15 minutes qui a souri aux Marocains qui ont inscrit un nouveau but dans le second acte grâce à Youssef Jouad, après plusieurs tentatives infructueuses.