Coupe du Mondial 2022: le Qatar met en garde les supporters LGBT

Alors que la coupe du monde 2022 aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar, les autorités qatari ont mis en garde les supporters de la cause LGBT.

Dans moins de sept mois, la planète foot vibrera au rythme de la coupe du monde 2022. La 22è édition du tournoi mondial aura lieu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Une compétition qui regroupe les 32 meilleurs équipes de la planète et à l’issue de laquelle on connaîtra le successeur de la France, tenant du titre.

Comme pour ces genres d’évènements, plusieurs milliers de personnes sont attendues au Qatar pour prendre part à cette grande messe sportive. Face à l’afflux de monde qui va débarquer dans le pays, les autorités ont mis en garde les supporters de la cause LGBT qui menacent de brandir leurs drapeaux dans les stades.

«Si un supporter brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu’on le lui enlève, ce ne sera pas parce qu’on veut l’offenser, mais le protéger. Si on ne le fait pas, un autre spectateur pourrait l’agresser», a expliqué à l’agence américaine Associated Press, Abdullah Al Ansari, responsable de la sécurité du tournoi et président du Comité national de lutte contre le terrorisme.

«Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté. Si vous achetez un billet, c’est pour assister à un match de football et pas pour manifester. Alors ne venez pas insulter toute une société. Nous ne pouvons pas changer les lois ou la religion pour les 28 jours de la Coupe du monde», a-t-il poursuivi. La communauté LGBT est donc prévenue!

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer