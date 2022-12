Coupe du monde Qatar 2022: décès successif de deux journalistes

Après la mort du journaliste américain Grant Wahl (48 ans), un second journaliste, le photographe qatari Khalid al-Misslam, est décédé ce week-end, lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Après le décès en plein match de Grant Wahl, un autre journaliste a perdu la vie pendant la Coupe du monde. Le Gulf Times rapporte ce lundi que Khalid al-Misslam, photoreporter qatari, est décédé « subitement » samedi. Sa chaîne, Al Kass, directement rattachée à l’État qatari, a indiqué être en deuil mais n’a pas évoqué les circonstances de sa mort.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW