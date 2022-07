Coupe du monde militaire féminine 2022: le Cameroun punit d’entrée les Etats-Unis

Le Cameroun a battu les Etats-Unis (2-1) pour son premier match en Coupe du monde militaire de football féminin 2022. Une victoire laborieuse des Lionnes Indomptables qui lancent idéalement leur tournoi.

Le Cameroun a arraché ses trois premiers points à la Coupe du monde militaire du football féminin 2022 se joue du 09 au 24 juillet 2022 aux Etats Unis. Les Lionnes Indomptables ont battu les USA pour leur entrée en lice. La team camerounaise s’est en effet imposée face à son homologue américaine sur le score de 2-1.

Une entrée réussie pour le Cameroun qui affrontera l’Irlande le 15 juillet, l’Allemagne le 17 juillet et la Belgique le 19 juillet lors des prochaines journées.

Deux équipes africaines en lice

A noter que dix équipes prennent part à ce tournoi mondial. Des formations réparties en deux groupes A et B. Les Lionnes militaires du Cameroun sont logées dans le groupe A, aux côtés du pays organisateur, de la Belgique, de l’Allemagne et de l’Irlande. Le deuxième représentant africain, le Mali, a été tiré dans le groupe B, en compagnie de la Corée du Sud, du Canada, des Pays-Bas et de la France.