Coupe du monde et Ballon d’Or: France Football casse un mythe

Longtemps considéré comme un raccourci vers le Ballon d’Or, le sacre en Coupe du monde n’offre plus les mêmes garanties. Organisatrice de la récompense très convoitée, France Football prévient déjà que le titre suprême distingue avant tout le meilleur joueur de la saison, bien au-delà des seules performances réalisées lors du Mondial.

France Football a tenu à relativiser l’idée selon laquelle remporter la Coupe du monde garantit automatiquement le Ballon d’Or. Les organisateurs de la plus prestigieuse récompense individuelle du football ont profité de la Coupe du monde 2026, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pour analyser les tendances observées depuis 1995, année où le Ballon d’Or a été ouvert à tous les joueurs évoluant en Europe et non plus uniquement aux Européens.

Durant plusieurs décennies, la corrélation entre les deux distinctions semblait pourtant évidente. Des légendes comme Bobby Charlton, Paolo Rossi et Lothar Matthäus avaient remporté la Coupe du monde avant de décrocher le Ballon d’Or. Cette tendance s’est poursuivie avec Zinedine Zidane en 1998, Ronaldo en 2002 puis Fabio Cannavaro en 2006, trois champions du monde sacrés Ballon d’Or la même année.

Mais cette série s’est interrompue en 2010. Malgré le sacre de l’Espagne en Afrique du Sud, Lionel Messi avait été préféré à Andrés Iniesta et Xavi. Quatre ans plus tard, Cristiano Ronaldo s’était imposé devant Lionel Messi et Manuel Neuer, pourtant finaliste de la Coupe du monde avec l’Allemagne. En 2018, Luka Modrić a remporté le Ballon d’Or après avoir conduit la Croatie jusqu’en finale du Mondial, malgré la défaite face à la France. En revanche, en 2022, Lionel Messi a bien réalisé le doublé en remportant la Coupe du monde avec l’Argentine avant de décrocher le Ballon d’Or 2023.

Au terme de cette étude, France Football souligne que seuls quatre des sept champions du monde sacrés depuis 1995 ont également remporté le Ballon d’Or, soit un taux de réussite de 57 %. La conclusion du magazine est sans équivoque : « Pour remporter ce prix prestigieux, il faut avoir été le meilleur joueur de la saison, et non uniquement le meilleur joueur de la Coupe du monde. »