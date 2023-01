Coupe du monde de handball 2023: le Maroc tombe d’entrée face aux Etats-Unis

Le Maroc s’est incliné face aux Etats-Unis (27-28) ce vendredi à la Kinnarps Arena de Jönköping, en Suède, pour son premier match à la Coupe du monde de handball 2023.

Le Maroc a essuyé ce vendredi sa première défaite à la Coupe du monde de handball 2023 (11 au 29 janvier). Les Lions de l’Atlas se sont inclinés face aux Etats-Unis ce soir à la Kinnarps Arena de Jönköping, en Suède. Au terme d’un match intense, les joueurs du royaume chérifien ont été battus sur le score de 28-27.

Bien lancé au coup d’envoi, le Maroc avait pourtant fait jeu égal avec les Américains. A la fin de la première mi-temps, les deux équipes se séparèrent sur un score de parité (12-12). Au retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas vont rapidement se faire punir par une erreur d’inattention bien exploitée par la Team USA qui prend les devants dans cette partie, au terme d’un contre éclair. Un court avantage que les joueurs du pays de l’oncle Sam conserveront jusqu’au coup de sifflet final, au grand regret des Marocains. Score final: 28-27.

Le Maroc perd donc ses trois premiers points dans ce tournoi et va devoir réagir lors des deux prochaines journées dans le groupe G, face à l’Egypte, championne d’Afrique en titre (15 janvier) et contre la Croatie (17 janvier). A noter que la Tunisie, l’Algérie et le Cap-Vert sont les autres représentants de l’Afrique dans cette compétition.