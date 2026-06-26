BENIN WEB TV

Coupe du monde 2026: quatre affiches des seizièmes de finale déjà connues

Les premiers duels de la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 sont désormais officialisés. Le Maroc défiera les Pays-Bas, tandis que le Brésil affrontera le Japon. Les États-Unis et l’Afrique du Sud connaissent également leur adversaire pour les seizièmes de finale.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
187vues
Coupe du monde 2026: quatre affiches des seizièmes de finale déjà connues
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Au moins quatre affiches des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 sont désormais connues, à l’issue des derniers résultats de la phase de groupes. Les Pays-Bas, premiers du groupe F, retrouveront le Maroc pour une place en huitièmes de finale. Les Néerlandais ont validé leur qualification en dominant la Tunisie (3-1), tandis que les Lions de l’Atlas ont décroché leur billet grâce à leur succès face à Haïti (4-2).

Le Brésil défiera le Japon. La Seleção, dirigée par Carlo Ancelotti, a terminé en tête de son groupe, alors que les Japonais ont assuré leur qualification après leur match nul contre la Suède (1-1). Autre affiche confirmée, les Etats-Unis, coorganisateurs de la compétition, seront opposés à la Bosnie-Herzegovine. Enfin, l’Afrique du Sud croisera le fer avec le Canada dans une autre rencontre déjà officialisée. Le tableau complet des seizièmes de finale sera connu samedi, une fois la phase de groupes définitivement terminée.

Articles liés

Mondial 2026: 3 équipes africaines (sur 10) déjà qualifiées pour les seizièmes de finaleMondial 2026: 3 équipes africaines (sur 10) déjà qualifiées pour les seizièmes de finaleMondial 2026: Eberechi Eze tourne en dérision les rumeurs de «malédiction» visant Harry KaneMondial 2026: Eberechi Eze tourne en dérision les rumeurs de «malédiction» visant Harry KaneMondial 2026 : la Turquie renverse les États-Unis 3-2 dans un duel spectaculaireMondial 2026 : la Turquie renverse les États-Unis 3-2 dans un duel spectaculaireMondial 2026 : Paraguay et Australie se neutralisent dans un duel tactique sans butMondial 2026 : Paraguay et Australie se neutralisent dans un duel tactique sans but

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV