Coupe du monde 2026: quatre affiches des seizièmes de finale déjà connues

Les premiers duels de la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 sont désormais officialisés. Le Maroc défiera les Pays-Bas, tandis que le Brésil affrontera le Japon. Les États-Unis et l’Afrique du Sud connaissent également leur adversaire pour les seizièmes de finale.

Au moins quatre affiches des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 sont désormais connues, à l’issue des derniers résultats de la phase de groupes. Les Pays-Bas, premiers du groupe F, retrouveront le Maroc pour une place en huitièmes de finale. Les Néerlandais ont validé leur qualification en dominant la Tunisie (3-1), tandis que les Lions de l’Atlas ont décroché leur billet grâce à leur succès face à Haïti (4-2).

Le Brésil défiera le Japon. La Seleção, dirigée par Carlo Ancelotti, a terminé en tête de son groupe, alors que les Japonais ont assuré leur qualification après leur match nul contre la Suède (1-1). Autre affiche confirmée, les Etats-Unis, coorganisateurs de la compétition, seront opposés à la Bosnie-Herzegovine. Enfin, l’Afrique du Sud croisera le fer avec le Canada dans une autre rencontre déjà officialisée. Le tableau complet des seizièmes de finale sera connu samedi, une fois la phase de groupes définitivement terminée.