Coupe du monde 2022: après le s&xe, le Qatar s’attaque à la vente d’alcool

Hôte de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre), le Qatar a pris de nouvelles mesures pour encadrer la consommation de boissons alcoolisées autour des stades, mais aussi dans les fan zones.

Pays musulman conservateur, depuis 2010, le Qatar ne veut pas faire une croix sur ses principes et son mode de vie, au moins lors de la Coupe du monde 2022 qu’il organise du 21 novembre au 18 décembre. Les dirigeants qataris multiplient en effet les mesures restrictives à l’endroit des amoureux du cuir rond attendus à cet grand événement sportif.

Après avoir annoncé que les relations sexuelles hors mariage sont interdites durant le tournoi, l’hôte de la compétition s’attaque cette fois-ci à la vente et à la consommations de boissons alcoolisées. Les organisateurs veulent en fait encadrer la vente et la consommation d’alcool autour des stades et dans les fan zones.

Les modalités sont encore en discussion, ont indiqué des sources liées à l’organisation de l’évènement à l’AFP. La vente d’alcool ne devrait être autorisée qu’entre 22 h et 01 h, ont affirmé plusieurs sources sans préciser quelles fan zones. Sollicités, la Fifa et le Comité suprême d’organisation de la Coupe du monde, qui ont promis des annonces « en temps voulu », n’avaient pas commenté dans l’immédiat.

Les règles concernant la consommation d’alcool dans les stades de foot varient d’un pays à l’autre. Pendant la Coupe du monde 2014, le Brésil avait levé l’interdiction d’en consommer dans ses enceintes, à la demande de la Fifa.