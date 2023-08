Coupe arabe des clubs champions: Cristiano Ronaldo envoie Al Nassr en finale

Al-Nassr affrontait Al Shorta, ce mercredi, dans le cadre de la demi-finale de la Coupe arabe des clubs champions. Garce a l’unique but de Cristiano Ronaldo, le club saoudien a remporté la victoire sur le score de 1-0 et se hisse en finale de la compétition.

Suite à sa victoire contre le Raja Casablanca du Maroc lors de la phase précédente, Al-Nassr était opposé à Al Shorta ce mercredi lors de la demi-finale de la Coupe arabe des clubs champions. Dans une rencontre plus ardue que prévue, la bande à Cristiano Ronaldo et Sadio Mané s’est imposée contre les irakiens sur la plus courte des marges (1-0).

Dès les premières minutes de la partie, les saoudiens mettaient le pied sur le ballon et enchaînaient les occasions, sans toutefois trouver la faille. Cristiano Ronaldo a cru offrir l’ouverture du score aux siens, mais son but à la 32e minute a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. Avant la pause, aucune des deux équipes n’avait fait la différence.

Au retour des vestiaires, Al Nassr attaquait de plus belle et finissait par faire plier son adversaire. Dans le dernier quart d’heure, Sadio Mané, très en jambe durant la partie (il a eu la plus forte note sur Sofascore; 8,7) a obtenu un penalty pour les siens. Cristiano Ronaldo ne se faisait pas prier et exécutait avec précision la sentence (1-0, 75e).

La rencontre s’achevait sur ce score et les saoudiens se qualifient pour la finale de la Coupe arabe des clubs champions. Pour cet ultime match de la compétition, ils défieront le vainqueur du duel entre Al-Hilal et Al-Shabab, deux clubs saoudiens également.

