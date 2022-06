Coup dur pour le Brésil: la terrible blessure de Neymar à l’entrainement (vidéo)

En regroupement avec le Brésil dans le cadre du match amical contre la Corée du Sud en amical, Neymar pourrait manquer ce choc de gala, blessé à l’entraînement.

C’est une très mauvaise nouvelle pour le Brésil en cette période de trêve internationale. En regroupement avec la sélection auriverde dans le cadre du match amical contre la Corée du Sud, Neymar s’est blessé. La star du PSG a été touchée au pied droit ce mercredi lors d’une séance d’entraînement avec la Seleçao.

L’attaquant parisien devrait manquer ce match et des examens médicaux sont prévus. « Neymar s’est blessé au pied droit lors de la séance d’entraînement de l’équipe nationale ce mercredi, a eu besoin de soins médicaux et n’a jamais repris ses activités. Il a quitté le terrain en boitant et est devenu incertain pour affronter la Corée du Sud demain. Coutinho s’est entraîné à sa place », déclare le journaliste Bruno Cassucci.

Neymar machucou o pé direito no treino da Seleção nessa quarta, precisou de atendimento medico e não voltou mais para a atividade. Ele saiu de campo mancando e virou dúvida para enfrentar a Coreia do Sul amanhã. Coutinho treinou no lugar dele pic.twitter.com/HUFybSz2AH — Bruno Cassucci (@brunocassucci) June 1, 2022

Chassé par le PSG au prochain mercato d’été?

Décevant cette saison à l’instar de ses quatre dernières années passées sous les couleurs parisiennes, Neymar n’est clairement plus dans les plans du PSG. Débarqué chez les Rouges et Bleus en 2017 pour la bagatelle somme de 222 millions d’euros, le fantasque Brésilien n’a jamais su rentabilisé cet investissement, éloigné des terrains par des blessures à répétition. La direction du Paris Saint-Germain annonçait même le 24 Mai 2022 que Neymar est désormais sur la liste des transferts de l’été 2022.