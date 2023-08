Coup d’Etat au Niger: une démarche de Faure Gnassingbé éveille les tensions au sein de la CEDEAO

Dans un élan de résolution, la conférence des chefs d’État et du gouvernement de la CEDEAO s’est réunie en session extraordinaire à Abuja ce jeudi 10 août 2023, avec une mission claire : rétablir l’ordre constitutionnel en république du Niger. Cependant, peu avant cette réunion, le président togolais a tenté une approche diplomatique qui suscite des frictions au sein de l’organisation régionale.

En effet, quelques heures avant cette réunion cruciale qui s’est tenue à Abuja, Faure Gnassingbé s’est rendu secrètement au Niger, tentant une médiation directe avec le CNSP (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie). Cette démarche audacieuse a cependant soulevé des désaccords avec ses homologues, notamment Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, et Macky Sall, président sénégalais, rapporte IciLomé.

Selon la même source, le voyage du président togolais au Niger a été marqué par des rencontres avec des figures éminentes du CNSP la junte au pouvoir, dont le général Salifou Mody et le Colonel Ibro Amadou Bacharou. Mais c’est sans pour autant imaginer que son initiative solitaire va engendrer des vives réactions parmi ses pairs de la CEDEAO.

A l’issue de la séance extraordinaire tenue ce jeudi, les leaders de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont décidé de maintenir la pression à l’égard des militaires qui ont pris le contrôle des rênes du pouvoir au Niger. En plus de maintenir les sanctions économiques à l’encontre du Niger, ils ont ordonné le déploiement de la « force en attente » sans donner plus de détails.

Alors que le président ivoirien, Alassane Ouattara, a d’ores et déjà déclaré que dans le dessein de rétablir l’ordre constitutionnel au Niger, un contingent estimé entre 850 et 1 100 soldats ivoiriens se joindrait aux troupes du Nigeria et du Bénin, le président Faure Gnassingbé, qui jusqu’à présent avait opté pour une discrétion totale depuis le début de la crise au Niger, n’a pas encore confirmé la participation des forces militaires togolaises à cette opération d’intervention.