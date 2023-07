Suite au coup d’État survenu au Niger, où le président Mohamed Bazoum a été arrêté par des forces d’élite revendiquant la prise du pouvoir, la Russie a exprimé jeudi sa préoccupation et sa demande pour la libération rapide du président légitimement élu.

La situation au Niger est devenue tendue et incertaine après l’arrestation du président Mohamed Bazoum par des militaires se proclamant comme prenant le contrôle du pays. L’annonce de ce coup d’État a suscité des inquiétudes au niveau international quant à la stabilité et à la démocratie dans la région.

Dans ce contexte délicat, la Russie, par le biais de sa porte-parole du ministère des affaires étrangères, a émis une déclaration officielle appelant à la libération rapide du président Bazoum. « Nous comptons sur la libération rapide du président Bazoum par les militaires », a déclaré la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, dans un communiqué.

La communauté internationale suit de près l’évolution de la situation et exhorte toutes les parties en conflit à faire preuve de retenue et à s’abstenir de recourir à la force. La voix de la Russie vise à encourager un dialogue constructif entre les parties concernées, dans le but de résoudre les différends de manière pacifique. L’appel pour un retour à l’ordre constitutionnel et au respect des institutions démocratiques du Niger est au cœur de la demande russe, qui souhaite éviter toute déstabilisation supplémentaire dans la région.

La communauté internationale est unanime quant à la nécessité de préserver la paix et la stabilité au Niger. Le pays, déjà confronté à de multiples défis tels que l’insécurité, la pauvreté et les problèmes environnementaux, doit surmonter cette crise politique avec un esprit de dialogue et de compromis.