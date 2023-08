Coup d’État au Niger: les États-Unis soutiennent le « travail » de la Cedeao

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a déclaré ce jeudi que Washington « soutenait » l’action de la Cedeao au sujet du Niger.

Alors même qu’on s’achemine vers une intervention militaire pour ramener Mohamed Bazoum au pouvoir à Niamey, Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine, a annoncé ce jeudi 10 août 2023 que les États-Unis soutenaient l’action de la Cedeao (Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest) concernant le Niger. « La Cedeao, une organisation qui rassemble les pays d’Afrique de l’Ouest, joue un rôle essentiel en démontrant la nécessité d’un retour à l’ordre constitutionnel et nous soutenons le leadership et le travail de la Cedeao dans ce domaine », a-t-il dit.

Pour Washington, l’usage de la force militaire doit être le dernier recours

Il n’a en revanche pas approuvé directement la décision de la Cedeao de déployer sa force d’intervention pour restaurer l’ordre constitutionnel dans le pays. La Cedeao, qui espère toutefois toujours parvenir à une résolution pacifique de la crise, n’a précisé aucun calendrier, ni le nombre ou l’origine des militaires composant cette « force en attente », précise l’AFP.

Ces derniers jours, Washington avait prévenu que l’usage de la force militaire devait être un dernier recours, et que la diplomatie restait la meilleure façon de résoudre cette crise. Antony Blinken a également exprimé de nouveau son inquiétude pour la santé du président renversé Mohamed Bazoum, avec qui il a parlé par téléphone une dizaine de fois depuis le coup d’État du 26 juillet. « Nous nous inquiétons pour lui, sa famille, sa sécurité et sa santé, a-t-il dit. Nous avons indiqué aux dirigeants militaires que nous les tiendrons responsables de sa sécurité et de sa santé. »