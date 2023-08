Coup d’Etat au Niger: le Bénin se dresse fermement contre les putschistes

Le Ministre des Affaires étrangères et le Porte-parole du gouvernement ont animé ce vendredi 04 août 2023 une conférence de presse à Cotonou. Au menu de cette sortie médiatique, le plat de résistance a été bien entendu la crise nigérienne. A l’analyse des propos du patron de la diplomatique, on retient que le Bénin est officiellement et formellement opposé au coup d’Etat au Niger et est prêt à contribuer par tous les moyens au retour à l’ordre constitutionnel.

Tolérance zéro pour les putschistes au Niger. La position du Bénin sur le sujet est sans ambiguïté. Il n’est pas question de laisser les hommes en uniforme prendre goût au pouvoir, au point de remettre en cause les principes démocratiques et plonger les pays dans une instabilité.

Nous croyons au fait que le pouvoir se transmet par les urnes et Ne se situe pas au bout d’une baïonnette. Nous croyons que les régimes qui sont démocratiquement élus sont meilleurs pour l’amélioration des conditions de vie des populations. Shegun Bakari

« Si l’armée devait décider de qui est le président de la République, pourquoi est-ce qu’on organise alors les élections ? L’armée fait partie du peuple », a déclaré Shegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères.

- Publicité-

Le ministre a rappelé que le Bénin souscrit totalement à la position de la CEDEAO dans la crise nigérienne. Le pays s’aligne donc et mettra en pratique toutes les mesures prises par l’Organisation. Selon le Porte-parole du gouvernement, il ne pouvait pas en être autrement. Le Bénin étant membre de la CEDEAO et ayant participé au sommet extraordinaire se doit de respecter les décisions qui en sont issues.

Quid de la position de la CEDEAO ?

« La position de la CEDEAO est très claire. Le président Bazoum est le président démocratiquement élu du Niger. Il est le seul que nous reconnaissons. Tout ce que la CEDEAO demande, c’est la réinstallation de Mohamed Bazoum dans sa fonction », a martelé Shegun Bakari.