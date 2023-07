Coup d’Etat au Niger: l’Allemagne suspend son aide au développement

Suite au coup d’État militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum au Niger, l’Allemagne et la France ont annoncé la suspension de leur aide au développement et de leur appui budgétaire au pays.

Le 31 juillet 2023, le ministère allemand des Affaires étrangères, par le biais de son porte-parole, Sebastian Fischer, a annoncé officiellement la suspension de tous les paiements directs de soutien au gouvernement du Niger. Cette mesure vise à mettre en évidence le rejet catégorique de l’Allemagne envers le coup d’État militaire qui a bouleversé l’ordre constitutionnel dans le pays.

La France avait également annoncé deux jours auparavant, le 29 juillet, la suspension de son aide au développement et de son appui budgétaire au Niger. Paris a ainsi rejoint l’Allemagne dans sa condamnation du renversement du président élu et a manifesté sa solidarité avec la démocratie et la stabilité dans la région.

Les deux pays ont également convenu de suspendre toute coopération bilatérale pour le développement avec le Niger. Cette mesure aura certainement un impact significatif sur le pays, qui dépendait en partie de l’aide internationale pour promouvoir son développement économique et social.

Le Niger se retrouve aujourd’hui face à un défi majeur pour rétablir la stabilité et la légitimité démocratique de son gouvernement. L’espoir réside maintenant dans la possibilité de ramener rapidement le pays sur la voie de la démocratie et de l’état de droit, avec l’appui de la communauté internationale. L’Allemagne et la France se tiennent prêtes à réexaminer leur position dès que la normalité démocratique sera rétablie au Niger.