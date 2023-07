Coup d’Etat au Niger: la Tunisie hausse le ton

La Tunisie a réagi avec fermeté à la tentative de coup d’État survenue au Niger mercredi, exprimant sa solidarité envers le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum.

Ce Jeudi, les autorités tunisiennes ont publié un communiqué officiel condamnant fermement la tentative de coup d’État qui a secoué la République du Niger la veille. Un groupe de militaires nigériens avait annoncé à la télévision nationale la destitution du président Mohamed Bazoum, ainsi que la fermeture des frontières et la suspension de certaines institutions, tout en instaurant un couvre-feu dans le pays.

La Tunisie, tout en exprimant son inquiétude face aux développements dangereux au Niger, a appelé toutes les parties concernées à respecter la légitimité électorale et à préserver la stabilité politique du pays. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que l’escalade de la situation risquait d’aggraver les crises politiques, sécuritaires, économiques et sociales dans la région.

La solidarité de la Tunisie envers le président Mohamed Bazoum ne s’est pas limitée à des déclarations verbales, puisque le pays a clairement exprimé son soutien à l’autorité légitime et démocratiquement élue. Le ministère a lancé un appel à la libération immédiate du président et de tous les détenus, soulignant l’importance de défendre l’État de droit et de rétablir la stabilité et la sécurité dans le pays.

Le coup d’État a pris le monde par surprise, car le Niger rejoint désormais la liste des pays africains ayant subi une destitution présidentielle par des militaires, dont le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Mohamed Bazoum est le cinquième président à être déchu par un coup d’État militaire depuis l’indépendance du Niger en 1960, faisant craindre une détérioration de la situation dans la région.