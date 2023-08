La Russie a exhorté une nouvelle fois, la CEDEAO à privilégier des moyens politiques et diplomatiques pour résoudre la crise résultant du coup d’État au Niger. Alors que les dirigeants de la région se réunissent pour discuter des actions à prendre, la Russie insiste sur l’importance d’un retour à l’ordre et d’un dialogue national inclusif.

La Russie a exprimé sa préoccupation face à la crise provoquée par le coup d’État au Niger et a appelé à une résolution pacifique de la situation par des moyens politiques et diplomatiques. Alors que les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se réunissent pour discuter des prochaines étapes, la Russie souligne l’importance d’un retour à l’ordre et d’un dialogue national inclusif pour mettre fin à la crise.

Le porte-parole adjoint du ministère des affaires étrangères russe, Alexey Zaytsev, a déclaré : « Nous considérons qu’il est extrêmement important d’empêcher une nouvelle escalade de la tension au Niger. Nous pensons qu’un retour rapide à l’ordre et l’organisation d’un dialogue national inclusif sont les seules solutions possibles. »

- Publicité-

La Russie soutient les efforts de médiation entrepris par la communauté africaine pour aider les Nigériens à surmonter la crise actuelle. Cependant, Zaytsev a exprimé des réserves quant à l’intervention militaire de la CEDEAO, estimant qu’elle ne contribuerait probablement pas à l’instauration de la paix au Niger ni à la stabilisation de la situation dans la région.

L’ambassade de Russie au Mali, qui couvre également le Niger, a indiqué qu’aucun incident impliquant des ressortissants russes n’avait été signalé jusqu’à présent. Les diplomates russes restent en contact permanent avec les ressortissants russes présents dans la région.

En réponse aux allégations de l’Ukraine concernant l’implication de la Russie dans l’orchestration du coup d’État, Zaytsev a rejeté ces accusations, qualifiant les déclarations politiques ukrainiennes de « vides de sens » et soulignant l’absence de preuves concrètes.