Coup d’Etat au Niger: la junte coupe le signal de RFI et France 24

Le Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP) qui a pris le pouvoir au Niger le 26 juillet, a ordonné la coupure des signaux de Radio France Internationale (RFI) et de France 24.

D’après des informations rapportées par Jeune Afrique, le général Abdourahamane Tiani, à la tête du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP) qui a renversé le gouvernement nigérien le 26 juillet dernier, a décidé de couper les signaux de Radio France Internationale (RFI) et de France 24 ce jeudi 3 août dans l’après-midi. Cette mesure intervient dans le contexte de tensions entre la junte et la France, avec des accusations de prétendue ingérence française dans les affaires nigériennes.

La coupure des signaux de RFI et de France 24 au Niger fait écho à des décisions similaires prises par les gouvernements de transition du Mali et du Burkina Faso. Au cours de l’année dernière, le Mali avait suspendu ces mêmes médias depuis mars 2022, tandis que le Burkina Faso avait suivi en mars 2023. Ces actions suscitent des inquiétudes concernant la liberté de la presse et l’accès à l’information dans la région.

- Publicité-

France Médias Monde, qui regroupe RFI et France 24, devrait prochainement publier un communiqué exprimant son inquiétude face à cette nouvelle atteinte à la liberté de la presse. La censure des médias internationaux par les gouvernements de transition remet en question les principes démocratiques et l’importance d’une presse libre et indépendante.