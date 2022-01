Coup d’Etat au Mali, en Guinée et au Burkina : sommeil agité pour l’Union Africaine

L’Union Africaine a du pain sur la planche. L’organisation intergouvernementale d’Etats africains a entamé une tournée diplomatique en Afrique de l’Ouest pour échanger sur la situation de la sous-région marquée par des coups d’Etat retentissants au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Jadis, plus ou moins lente sur des questions brûlantes de l’actualité politico-diplomatique de l’Afrique, elle semble vouloir donner désormais, une bonne impression.

Dormir sur ses lauriers, semble ne plus être de mise à Addis-Abeba, au siège de l’Union Africaine. L’organisation continentale africaine se grouille, pour trouver une solution immédiate à la situation du Burkina Faso et des autres pays de la sous-région en générale. Dans un communiqué lundi, elle s’est précipitée à condamner « une tentative de coup d’Etat contre le président Roch Kaboré, démocratiquement élu ».

Mais ce n’est pas tout, l’organisation dit être en étroite collaboration avec la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour trouver une issue favorable à la situation burkinabé. Une délégation menée par le président de la commission de l’Union Africaine, le tchadien Moussa Faki Mahamat a été dépêchée en Afrique de l’Ouest. Lundi, la délégation a discuté avec le président de la commission de la CEDEAO, l’ivoirien Jean-Claude Brou et le président en exercice de la CEDEAO, Nana-Akufo-Addo.

Flexibilité diplomatique

Les discussions abordées sont entre autre, la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Pour l’heure, les résolutions issues de cette rencontre ne sont pas encore connues, mais d’après nos sources, l’Union Africaine a plaidé pour une sorte de flexibilité diplomatique de la CEDEAO sur les sujets actuels de la sous-région. Ce mardi, on apprend que la délégation de l’UA est arrivée au Mali où, elle va s’entretenir notamment, avec les autorités de la transition. Les échanges porteront sur l’organisation des élections présidentielles dans un délai raisonnable et la levée des sanctions de la CEDEAO.

Cette implication spontanée et rapide de l’UA porte à croire qu’elle est enfin réveillée de son sommeil par le coup d’Etat du Burkina Faso. Elle qui a fait montre de sa lenteur et de son désœuvrement dans la crise qui a conduit la Libye dans un précipice sans précédent, ou encore, dans la situation de l’Ethiopie qui a frôlé le pire, doit, en se référent à sa mission première, revoir sa copie et corriger le tir. Elle devra poser des actes dignes de l’esprit qu’elle incarne pour rétablir sa crédibilité ou malheureusement, continuer à se tirer une balle dans le pied.

Coup d’Etat en Afrique, l’UA et sa responsabilité inavouée

L’Union Africaine a-t-elle ouvert la vanne aux coups de force militaire en Afrique de l’Ouest? La question semble être agressive, mais elle ne souffre d’aucune pertinence. En effet, avant d’évoquer la question des coups d’Etat en Afrique de l’Ouest, il faudra remonter le temps et faire un tour dans l’Afrique centrale.

Pour rafraichir les mémoires, le mardi 20 avril 2021, l’armée tchadienne a annoncé la mort du président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans. D’après la grande muette, l’ex-chef d’Etat est décédé des suites de blessures reçues alors qu’il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord.

Face à cette situation, qui, jusque-là, reste toujours floue, l’Union Africaine a été « tolérante ». Elle a jugé la situation du Tchad « exceptionnelle », et avait pris la décision de l’accompagner. Cette posture adoptée par l’organisation a ouvert la voie à un effet domino. Depuis la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition (CMT) au Tchad, l’Afrique a connu trois autres coups d’État. Au Mali, en Guinée Conakry, et plus récemment au Burkina Faso. « Tout est parti du Tchad », dira le président du parti Les Transformateurs, Dr Masra Succès.